Torpili böyle savundu: Dediklerimin arkasındayım

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Ahlat'ta inşa edilen cezaevinde sadece kendi partilerine mensup kişilerin istihdam edileceğine dair konuşmasını savundu. Kiler, "O gün dediğimin arkasındayım." dedi.







AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, katıldığı bir mahalle toplantısında Ahlat Cezaevi'ne alınacak personelin tamamının Bitlisli olacağını ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün buna onay verdiğini ifade etmişti.





"O GÜN DEDİĞİMİN ARKASINDAYIM"





Kiler, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yayınlanan iddialara cevap verdi.





Kiler, "Ben o gün dediğimin bugün de arkasındayım ve yarın da aynı şeyi söylerim. Ben Bitlis'in milletvekiliyim." dedi.





Kiler, Türkiye genelinde bin kişinin müracaat ettiğini, 450'sinin Bitlisli olduğunu belirterek adayların doğum yerine göre fişlendiğini itiraf etti.







KİLER: TAMAMINI BİTLİS'TEN ALMAK İSTİYORUZ





Kiler, "240 kişi alınacaksa bin kişiyi çağırıyorlar. Mülakat yapılıyor ve çağrılan o bin kişi içerisinde aynı puanı alan ve şartları uygun olan 450 Bitlisli var. Bitlis'ten yapılmış olan bu 450 başvurunun tamamı aynı puanı almış ve şartları da uygun. Ben de dedim ki, bunların tamamını biz Bitlis'ten almak istiyoruz."



