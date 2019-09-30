Samanyolu Haber /Politika / Torpili böyle savundu: Dediklerimin arkasındayım /30 Eylül 2019 10:42

Torpili böyle savundu: Dediklerimin arkasındayım

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Ahlat Cezaevi'nde istihdam edilecek personelin baştan belirlendiğini itiraf etti. Kiler, "Türkiye genelinde bin kişin müracaat etti. 450'si Bitlis doğumlu. '240 kişi bunların içinden seçilecek' dedim. Sözlerimin arkasındayım." dedi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Ahlat'ta inşa edilen cezaevinde sadece kendi partilerine mensup kişilerin istihdam edileceğine dair konuşmasını savundu. Kiler, "O gün dediğimin arkasındayım." dedi.

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, katıldığı bir mahalle toplantısında Ahlat Cezaevi'ne alınacak personelin tamamının Bitlisli olacağını ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün buna onay verdiğini ifade etmişti. 

"O GÜN DEDİĞİMİN ARKASINDAYIM"

Kiler, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yayınlanan iddialara cevap verdi. 

Kiler, "Ben o gün dediğimin bugün de arkasındayım ve yarın da aynı şeyi söylerim. Ben Bitlis'in milletvekiliyim." dedi.

Kiler, Türkiye genelinde bin kişinin müracaat ettiğini, 450'sinin Bitlisli olduğunu belirterek adayların doğum yerine göre fişlendiğini itiraf etti.

KİLER: TAMAMINI BİTLİS'TEN ALMAK İSTİYORUZ

Kiler, "240 kişi alınacaksa bin kişiyi çağırıyorlar. Mülakat yapılıyor ve çağrılan o bin kişi içerisinde aynı puanı alan ve şartları uygun olan 450 Bitlisli var. Bitlis'ten yapılmış olan bu 450 başvurunun tamamı aynı puanı almış ve şartları da uygun. Ben de dedim ki, bunların tamamını biz Bitlis'ten almak istiyoruz." 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Torpili böyle savundu: Dediklerimin arkasındayım Sonraki Haber >>

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

İşte İstanbul depreminin sesi!

İşte İstanbul depreminin sesi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:44