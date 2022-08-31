Trabzonspor’da sürpriz ayrılık

Trabzonspor’un geçen sezonki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Andreas Cornelius, sürpriz şekilde bordo mavili takımdan ayrılma kararı aldı. Geçen sezon Süper Lig’de oynadığı 37 maçta 15 gol-5 asistlik katkı veren 29 yaşındaki Cornelius, altyapısında yetiştiği ve uzun süre formasını giydiği Kopenhag’a transfer olmak için Danimarka’ya gitti.





Kopenhag’dan yapılan açıklamada, “Danimarkalı futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme şartlarını görüşmek için Kopenhag’a geliyor” ifadelerine yer verildi. Cornelius’un sözleşme şartları kesinleşene kadar başka bilgi verilmeyeceği belirtilen duyuruda, “Kopenhag, Andreas’ı tekrar Kopenhag’da görmeyi dört gözle beklemek dışında başka bir yorum yapmıyor” denildi.





CORNELIUS İÇİN ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ

Cornelius transferiyle ilgili KAP’a açıklama yapan Trabzonspor ise, “Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius’in, FC Kobenhavn’a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır” denildi.





BU SEZONA DA ETKİLİ BAŞLAMIŞTI

Bordo mavili ekip, geçen sezon başında Cornelius’u Parma’dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Başarılı golcü, bu sezon oynadığı 7 resmi maçta 3 gol atıp, 1 de asist yaptı. Cornelius, Trabzonspor’un Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu iki maçında da 90 dakika forma giymişti.





CORNELIUS’UN İLK GÖZ AĞRISI KOPENHAG





Kopenhag altyapısında yetişen Cornelius, 2013’te Cardiff’e transfer olduktan 1 sene sonra ülkesine geri döndü. 2017’ye kadar Kopenhag’da oynayan yıldız forvet, ardından Atalanta, Bordeaux ve Parma takımlarında top koşturdu.