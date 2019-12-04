Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur için avantajı kaptı /04 Aralık 2019 23:35

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur için avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Altay'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak tur için avantajı elde etmiş oldu.

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı ilk maçta Altay’ı 2-1 mağlup ederek rövanş için avantaj yakaladı. Bordo-Maivili takımın gollerini Sturridge ve Sörloth kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Altay ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavili takım 2-1 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı. İlk yarısı temposuz ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Trabzonspor, 45+2’de rakibinin hatasını iyi değerlendirdi.

STURRİDGE KARŞI KARŞIYA KAÇIRMADI

Bordo-Mavililer, atağa çıkmak isterken topu kapmayı başardı. Avdijaj defansın arkasına iyi sarkan Daniel Sturridge’yi iyi görerek pasını verdi. İngiliz forvet de kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0. Dakikalar 54’ü gösterdiğinde Trabzonspor’un stoperi Ivanildo Fernandes, ceza sahası içerinde yaptığı müdahaleyle Hüsamettin’i yere düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Leandrinho skoru 1-1’lik dengeyi getirdi.

SÖRLOTH KUPA’YI DA BOŞ GEÇMEDİ

Oyuna sonradan giren Sörloth, maç boyunca hücumda iyi işler çıkaran Yusuf Sarı’nın etkili ortasına iyi yükselerek topu filelere göndermeyi başardı ve Trabzonspor’u bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Kalan bölümde iki takımda başka gol bulamayınca konuk Karadeniz ekibi sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Rövanş karşılaşması 19 Aralık Perşembe günü Trabzon’da oynanacak. İzmir temsilcisi, TFF 1. Lig’de oynadığı 13 maçta topladığı 16 puanla 10. sırada; Trabzonspor ise Süper Lig’de 13. haftayı 23 puanla 4. sırada tamamladı.
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