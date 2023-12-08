Trafik kazasında Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kusurlu bulundu

Sözcü'den Ali Selim Yamanlı'nın haberine göre İstanbul'da Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Göçer tüm çabalara rağmen dün hayatını kaybetti. Göçer, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde bulunan cemevindeki cenaze töreninden sonra Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'YOLDA KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK'



Yaşanan olayın ardından bilirkişi raporu çıktı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca yolda kazaya etken yoldan kaynaklı herhangi bir sorun olmadığı ifade edilerek, azami hız sınırının 80 kilometre olduğunun altı çizildi.



"MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KASK TAKMIYORDU"



Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ifadesine de yer verilen bilirkişi raporunda Mohamud'un, önünde seyir halinde olan Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığı ve sağa dönüş yaptığı, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletinin sürücünün durması ve yolun kenarında kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrulduğunu ve düştüğünü, bu esnada aracının hızının 50-55 kilometre civarında olduğunu, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini belirttiği ifade edildi.



SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU KUSURLU BULUNDU



Bilirkişi raporunda yer alan kaza görüntülerinin incelenmesinin ardından, motokurye Yunus Emre Göçer'in kaza esnasında Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen herhangi bir maddeyi ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtilen raporda, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre takip mesafesine uyulmadığı ve motosiklete arkadan çarpması nedeniyle yaşanan kazada kusurlunun, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud olduğu vurgulandı.