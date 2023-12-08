Davutoğlu’ndan AKP’ye yeşil ışık: Her Parti ile görüşürüz

Bold Medya'da yer alan habere göre Davutoğlu, bugün TBMM’de Grup başkan vekilleri Selçuk Özdağ, İsa Mesih ve milletvekilleriyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Davutoğlu, gündemdeki konular ve ve Filistin’e dair değerlendirmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.





İsrail’e mal gönderen şirketlere seslenen Davutoğlu, “Yarın kara listeye alınmak istemiyorsanız, şimdi İsrail ile ticaret yapan şirketlerin bazı boykot listesine girmesi gibi sizlerin de boykot edilmek istemiyorsanız hükümet size ‘gönderin’ dese bile o malları göndermeyin. Şirketlerinizi kara listeye aldırmayın. İsrail’e destek veren şirketler kategorisine girmeyin. Bir tanesinin ismi yayınlandı gördünüz. Atatürk Havalimanı’nda mitingde ama gemisi hareket halinde. Türkiye’deki iktidar sahiplerinin çocuklarının da gemileri orada olduğu iddia ediliyor. Çıkıp da eski Başbakan ‘Hayır benim oğlum da dahil hiçbir gemi burada değil’ diyemedi” diye konuştu.





Yerel seçimlerde ise ittifak demeyeyim, iş birlikleri yerel ölçekte yapılabilir, buna engel yok. Yani bir yerde iki parti anlaşıp bir beldede anlaşıp aynı ilin ilçesinde başka bir kombinasyonla en iyi aday bulunabilir. Bizim prensibimiz halkın hak ettiği en iyi adayın çıkmasını sağlayacak şekilde çalışmalar yapmak. Birinci aşama kendi adaylarımızdır. Türkiye’de ekim ayından itibaren topluca aday açıklamaları yapan parti biziz. Kendi çalışmamızı yapıyoruz.





Partilerle diyalog kanallarının kapatılmaması gerektiğini söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlerde ittifak tekliflerine yeşil ışık yakktı.Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Davutoğlu, şunları söyledi: “Yerel seçimler bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği…. Burada Sayın Akşener haklıdır bir anormallik doğurdu. Hatta Cumhurbaşkanı 50 artı 1 çıkışının sebebi, partilerin kendi doğal alanının dışında davranmaya sevk olunmalarının sebebi Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin kendisidir. Bunu aşmak için çok çabalar sergilendi. Altılı masanın doğuş şartları bu seçim yasasında ve doğrudan bu 50 artı 1 şartıyla herkes bu hedefe ulaşmak için ittifaklar kurdu.Saadet Partisi ile prensip kararımız var, olabilecek yerlerde ittifak yapacağız. Onu Saadet Partisi ile görüşüyoruz, ortak bir komisyon oluşturduk. Eğer diğer partilerle birlikte iyi adaylar etrafında bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa her partiyle de görüşürüz. Bu konuda ben siyasette ‘asla, mutlaka, ilelebet’ kavramlarını kullanmamayı öğrendim. Bizim diyalog kanallarını açık tutmamız lazım. Türkiye’nin şu anda siyasete güvene ihtiyacı var. 14-28 Mayıs seçimlerinin en büyük tahribatı siyasete güveni sarsmış olmasıdır.”