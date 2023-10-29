Samanyolu Haber /Spor / Trajik ölüm: Maç sırasında boynu kesildi /29 Ekim 2023 14:50

Trajik ölüm: Maç sırasında boynu kesildi

Amerikalı hokey oyuncusu Adam Johnson İngiltere'de oynanan bir maç sırasında geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti. Johnson'ın cumartesi günkü maçta patenle aldığı darbe sonrası boynunda ciddi bir kesik meydana geldiği bildirildi.

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29 yaşındaki oyuncu, Nottingham Panthers formasıyla Sheffield Steelers'a karşı Challenge Cup maçının ikinci periyodunda boynunda darbe aldı.

Johnson'ın cumartesi günkü maçta patenle aldığı darbe sonrası boynunda ciddi bir kesik meydana geldiği bildirildi.

Oyuncunun acil tedavi görmesi nedeniyle maç 35. dakikada durduruldu.

Kazanın hemen ardından diğer oyuncular Johnson'ın etrafında bir halka oluşturdu.

Johnson daha sonra tedavi için Sheffield Hastanesi'ne kaldırıdı.

Takımından pazar sabahı yapılan açıklamada, "Adam Johnson'ın Sheffield'daki maçta geçirdiği korkunç kazanın ardından trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

Minnesota doğumlu Johnson, 2020-21 sezonunu İsveç'te Malmö Redhawks takımında, daha sonra Kanada'da Ontario Reign ve Almanya'da Augsburger Panther takımlarında oynadıktan sonra 2023-24 sezonunda Nottingham'a transfer olmuştu.

İngiltere Elit Ligi, Johnson'ın ölümünün ardından pazar günü Belfast, Fife ve Guildford'da oynanması planlanan üç maçın ertelendiğini duyurdu.
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