Trende Hitler'in konuşması dinletildi, adli işlem başlatıldı

Avusturya Demiryolları (ÖBB), seyir halindeki bir trenin ses sistemlerinin bulunduğu bölmenin anahtarlarını ele geçiren iki şüphelinin, trendeki yolculara Nazi lideri Adolf Hitler’in konuşmasının yer aldığı ses kayıtlarını dinlettiğini başlatıldığını açıkladı.







Bregenz kentinden başkent Viyana’ya seyir halindeki trenin hoparlörlerinden Hitler’in konuşmasını yolculara dinleten iki kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı.





'NAZİ PROPAGANDASI' GEREKÇESİYLE İŞLEM BAŞLATILDI

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Avusturya Demiryolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, trende bulunan güvenlik kamerasından şüphelilerin tespit edildiği ve Nazi propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.







Aynı güzergahta daha önce de benzer olaylar yaşandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu kişilerin trenin ses sisteminin bulunduğu bölmeyi açan anahtarı nasıl aldığının henüz tespit edilmediği, konunun Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi tarafından incelendiği ifade edildi.





OLAY SIRASINDA YEŞİLLER VEKİLİ TRENDEYDİ

Olayın meydana geldiği sırada trende bulunan Yeşiller Partisi Milletvekili David Stögmüller ve bazı gazetecilerin konuyu sosyal medyada paylaşması, eylemin daha geniş çevrelerce duyulmasını sağladı. Ülkede başta Avusturya Yahudi Cemaati olmak üzere pek çok toplumsal kesim hem olayı gerçekleştirenlere hem de ÖBB’ye tepki gösterdi.