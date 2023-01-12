Troll ordusunu yönettiği iddia edilmişti: Soylu’ya danışmanlık verdiğim doğru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Soylu'nun 'trol ordusu' hakkındaki ayrıntıları anlattı.







Özel, Soylu'nun trol ordusunu Emin Şen isimli lişinin yönettiğini ileri sürerek "Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. 4 Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi 'eminimsi'dir. Kendisi 'eminimsi' olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir" ifadelerini kullandı.





Söz konusu iddialara ilişkin Emin Şen'den ilk açıklama geldi. Odatv’den Uğur Can Biçer’e konuşan Şen, "Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru" dediği açıklamasında şunları kaydetti:





"Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP'li belediyeler. O şirketler de açıklama yapacak. Özgür Özel dersine çalışmadan çok büyük hata yaptı. Müsaade ederseniz avukatlarım hazırlık yapıyor."