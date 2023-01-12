Samanyolu Haber /Gündem / Troll ordusunu yönettiği iddia edilmişti: Soylu’ya danışmanlık verdiğim doğru /12 Ocak 2023 19:49

Troll ordusunu yönettiği iddia edilmişti: Soylu’ya danışmanlık verdiğim doğru

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trol ordusunu yönettiğini' iddia ettiği Emin Şen'den ilk açıklama geldi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Soylu'nun 'trol ordusu' hakkındaki ayrıntıları anlattı.

Özel, Soylu'nun trol ordusunu Emin Şen isimli lişinin yönettiğini ileri sürerek "Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. 4 Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi 'eminimsi'dir. Kendisi 'eminimsi' olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialara ilişkin Emin Şen'den ilk açıklama geldi. Odatv’den Uğur Can Biçer’e konuşan Şen, "Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru" dediği açıklamasında şunları kaydetti:

"Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP'li belediyeler. O şirketler de açıklama yapacak. Özgür Özel dersine çalışmadan çok büyük hata yaptı. Müsaade ederseniz avukatlarım hazırlık yapıyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Troll ordusunu yönettiği iddia edilmişti: Soylu’ya... Sonraki Haber >>

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:56:16