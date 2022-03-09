Trollerin iddiası yine yalan çıktı: Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sağlığı yerinde

Hizmet hareketine yakınlığıyla bilinen The Fountain dergisinin sosyal medya hesabı ele geçirildi. Hesaptan Fethullah Gülen’in vefat ettiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı.





The Fountain dergisinin ,yayıncı kuruluşu Çağlayan dergisinden Hacklenen hesap ile ilgili açıklama yapıldı Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan. Dergi, “Önemli Duyuru! Şu anda hesaplarımız yoğun saldırı altındadır. The Fountain dergisinin hesabı hacklenmiştir. Geri alma çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili hesaplardan geçtiğimiz 1 saat içinde yapılan paylaşımlar gerçekdışıdır. Saygılarımızla” ifadelerini kullandı.

















Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sağlığı ile ilgili de Gazeteci Ekrem Dumanlı paylaşımlarda bulundu. Dumanlı “Fethullah Gülen Hocaefendi ‘yi uzun bir aradan sonra bugün (bir saat önce) ziyaret ettim. Sonra gördüm ki bazı zevzekler gün boyu öldü haberi yaymışlar. Bunlara haber vereyim: çoğunuzun helvasını yiyecek kadar yaşıyor, sağlıklı…” ifadelerini kullandı.









Fethullah Gülen Hoceefendi'nin kaldığı kamp merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan haberlerin bütünüyle yalan olduğu, Hocafendi'nin sağlığının yerinde olduğu ve rutin programlarına devam ettiği belirtildi. AKP Trolleri zaman zaman benzer yalan haberler yamayı adet haline getirdi. Yakın zamanda yalanlanacağını bildikleri halde bir çok medya mensubu da bu yalanlara inanıp paylaşımlarda bulunuyor





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