"İsrail savaş uçaklarının Suriye’ye fırlattığı 8 füzeden 7’si imha edildi"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’ye 8 seyir füzesiyle saldırdığını, yedi füzenin imha edildiğini belirtti. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’ye 8 seyir füzesiyle saldırdığını, yedi füzenin imha edildiğini belirtti.





Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “7 Mart saat 6.05’te, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait dört adet F-16 taktik avcı uçağı, Lübnan hava sahasından, Suriye’ye sekiz seyir füzesiyle hava saldırısı düzenledi. Suriye hava savunma kuvvetleri, 7 füzeyi başarıyla imha etti” ifadesini kullandı.





Juravlyov, füzelerden birinin, Şam bölgesindeki Kuteyfa yerleşimindeki bir eve isabet ettiğini, bunun sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti.







