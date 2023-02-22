Trump: 3. Dünya Savaşı bu kadar yakın olmamıştı

Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü kapsamında Trump, resmi sitesinde, "Başkan Trump, bitmeyen savaşlar peşinde koşan savaş çığırtkanlarını ve küreselcileri kovacak" başlıklı bir video yayımladı.





"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." diyen Trump, derin devlet, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığındaki tüm "savaş kışkırtıcılarını ve küreselcilerin" bu kurumlardan temizlenmesi gerektiğini savundu.





Trump, kendisinin "nesiller boyunca savaş başlatmayan tek başkan" olduğunu belirtti ve Washington'daki bürokratların tavsiyelerini reddederek çatışmalara engel olduğunu kaydetti.