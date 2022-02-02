Samanyolu Haber /Dünya / Trump, ailesini ifade vermekten kaçırıyor /02 Şubat 2022 08:21

Trump, ailesini ifade vermekten kaçırıyor

Eski Başkan Donald Trump ve ailesi New York eyalet başsavcısı Letitia James’in Trump’ın işletmeleri hakkındaki sivil soruşturma kapsamında çıkarttığı mahkeme celplerini engellemek için harekete geçti. Trump ailesi, başsavcıyı ‘‘yargılamada ayrımcılık’’ yapmakla suçladı.

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James’in ofisi geçen ay Manhattan’daki bir New York eyelet mahkemesine yaptığı başvuruda Trump İşletmesi’ni mal varlıklarının değerini farklı göstererek mali kazanç sağlamaya çalışmakla suçlamış ve elde edilen yeni verilerin olası yolsuzluğun önemli yeni delili olduğunu belirtmişti.

Başsavcı James, celplerle Trump’ın yanısıra yetişkin çocukları Donald Trump Jr., ve Ivanka Trump’ın yaklaşık üç yıldır devam eden soruşturmada ifade vermelerini sağlamaya çalışıyor.

Trump ailesinin avukatları, yeminli ifade vermeleri için gönderilen
celpleri durdurmak adına Salı günü yaptıkları mahkeme başvurusunda Demokrat James’i, Donald Trump’ı demeçlerini ve siyasi görüşlerini sevmediği için hedef almakla ve siyasi tutkularına müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

New York Başsavcısının ofisi Reuters haber ajansının konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

James, Trump'ın "nitelikli dolandırıcılık veya yasa dışılığa" karşı bir New York yasasını ihlal edip etmediğini inceliyor. İhlal sonucuna varılması Başsavcı’nın zararın tazmin edilmesini ya da söz konusu faaliyetlerin sonlandırılmasını isteme hakkını doğurabilir.
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