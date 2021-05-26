Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Çin konusundaki sözlerime şimdi herkes katılıyor /26 Mayıs 2021 12:39

Trump: Çin konusundaki sözlerime şimdi herkes katılıyor

ABD'de çok sayıda uzman ve bilim insanının Koronavirüs'ün kaynağı üzerine daha derin araştırma yapılmasını desteklemesi üzerine açıklama yapan eski ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi herkes başta Vuhan'ın Covid-19'un kaynağı olduğunu söylediğim ve bazen "Çin virüsü" dediğim için haklı olduğuma katılıyor" dedi.

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The Hill'de yer alan habere göre, ABD'nin önde gelen kamu sağlığı yetkilileri ve uzmanlar, Koronavirüs'ün kaynağına yönelik daha derin bir araştırma yapılması konusunda desteğini artırıyor. Öte yandan virüsün Çin'in Vuhan kentindeki viroloji laboratuvarından çıktığına dair kesin bir kanıt olmazken bu yönde büyük şüphelerin olduğu da biliniyor.

Salgının başında virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığını söyleyen ve Covid-19'a "Çin virüsü" diyen eski ABD Başkanı Donald Trump, son gelişmeler üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Şimdi herkes başta Vuhan'ın Covid-19'un kaynağı olduğunu söylediğim ve bazen "Çin virüsü" dediğim için haklı olduğuma katılıyor. Benim için her şey başından beri açıktı ama her zamanki gibi sert bir şekilde eleştirildim. Şimdi hepsi 'O haklıydı' diyor. Teşekkürler!" ifadeleri yer aldı. 

Dünya Sağlık Örgütü, geçen yılın şubat ayında ırkçılığı körükleyeceğini belirterek insanların "Vuhan virüsü, "Çin virüsü" gibi ifadeler kullanmaması gerektiğini söylemişti.

 
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