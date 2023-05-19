Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Erdoğan’a yazdığı ‘Aptal olma’ mektubunu başköşeye asmış /19 Mayıs 2023 14:50

Trump, Erdoğan’a yazdığı ‘Aptal olma’ mektubunu başköşeye asmış

ABD’nin 45’inci başkanı Donald Trump, 2019’da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği ve içinde “Kabadayılık yapma, aptal olma” ifadelerinin geçtiği mektubu, kendisine ait barın başköşesine çerçeveletip asmış.

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ABD eski Başkanı Donald Trump, Erdoğan’a yazdığı “Aptal olma” mektubunu Trump Kuleleri’nde sergiliyor.

Mektubu milyonlar herçgün ziyaret ediyor.

ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Trump Kuleleri’nde Donald Trump’a ait ’45 Wine and Whiskey’ adlı bir mekan bulunuyor. Mekanda özel tariflerle hazırlanan kokteyllerin yanı sıra çok özel sıra dışı bir deneyim vaadediliyor.

APTAL OLMA MEKTUBU BASINA SIZMIŞTI
Britanya merkezli Guardian gazetesinin tanıtımına göreyse mekan Trump’ın ‘narsist karakteri’nden payını fazlasıyla almış.

Altın çerçevelerle duvarlara asılmış onlarca Trump fotoğrafı dışında Trump’a dair birçok farklı objeyi mekanda görmek mümkün. Bir de eski başkanın 2019’da Erdoğan’a gönderdiği mektubu…

New York Üniversitesi’nden öğretim üyesi Monica Marks’ın paylaşımına göre bu mektuba barın başköşesinde yer verilmiş.

Trump’ın başkanlığı döneminde gönderdiği “Aptal olma” mektubunu Saray yönetimi sır gibi saklamıştı. Ancak ABD’de basına sızınca Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Mektubu çöpe attıklarını ifade eden Erdoğan “Mektupla ilgili Trump ile görüşeceğim” açıklaması yapmıştı.

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