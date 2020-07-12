Samanyolu Haber /Gündem / Trump ilk kez maske takarken görüntülendi /12 Temmuz 2020 10:37

Trump ilk kez maske takarken görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’daki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Trump, Corona virüsü salgınından bu yana ilk defa maskeli olarak görüntülendi.

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

Trump’ın, başkent Washington’ın hemen dışındaki hastaneye akşamüstü saatlerinde vardı. Hastane ziyaretleri, yaralı askerlerin mahremiyetlerini korumak amacıyla genelde basına kapalı gerçekleştirildiğinden, Trump’ın maskeli olarak görüntülenip görüntülenmeyeceği net değildi.

Trump helikopterden indiği sırada maske takmadı ancak tıp merkezine girdikten sonra maskeli olduğu görüldü.

ABD Başkanı daha önce Fox haber kanalına yaptığı açıklamada da hastane ortamında maske takmanın çok uygun olacağını söylemişti. Trump, salgın süresince maske takmadığı ve halkı maske takmaya teşvik etmediği için, son zamanlarda Cumhuriyetçi Parti içinden bile eleştiri alıyordu.

Trump'ın yaralı askerlerin yanı sıra, Corona virüsüne karşı mücadele veren hastane ekibiyle de görüşmesi planlanıyordu.

Trump Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’ni son olarak 2019’un Kasım ayında ziyaret ederek sağlık kontrolundan geçmişti.

Ancak bu kontrolun her yıl yapıldığı tarihten birkaç ay erken, habersiz ve plansız yapılması sosyal medyada Başkan’ın sağlığıyla ilgili spekülasyonların çıkmasına neden olmuştu.
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