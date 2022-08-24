Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın Florida’daki evinden yüzlerce sayfa ‘gizli belge’ çıkmış /24 Ağustos 2022 12:41

Trump’ın Florida’daki evinden yüzlerce sayfa ‘gizli belge’ çıkmış

ABD Ulusal Arşivleri, eski ABD başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinden ocak ayında kendilerine teslim edilen belgeler arasında, en az 700 sayfalık ‘gizli belgenin’ olduğunu duyurdu.

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Trump’ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi” ifadesiyle baskına tepki göstermişti.

Yaklaşık 40 FBI ajanının dokuz saatten fazla süren aramasında Trump’ın özel kasasına girildiği kaydedilmiş, Mar-a-Lago’dan 10’dan fazla kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

Ulusal Arşivlerden yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Florida’daki evinden Ocak 2022’de 15 kutu belgenin kuruma teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu belgeler arasında en az 700 sayfalık ‘gizli belgelerin’ olduğuna işaret edildi. Ulusal Arşivlerin bu açıklamasının Trump’ın Florida’daki evine yapılan FBI baskınının ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
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