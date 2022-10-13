Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’a Google’dan onay geldi

Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması Truth Social, engellendikten yaklaşık iki ay sonra Google Play Store için onay almayı başardı.





Google’dan bir sözcü verdiği demeçte, “Uygulamalar, geliştirici yönergelerimize uymaları koşuluyla Google Play’de yer alabilirler” dedi.





Google’ın yaptığı açıklamadaya göre, Truth Social dahil tüm uygulamaların katı denetim yönergeleri uygulaması, onaylanmak için bu politikaları uygulamayı taahhüt etmesi ve bu kuralları ihlal eden kullanıcıları engellemesi gerekiyor.





Örneğin, Truth Social’ın şiddeti, şiddet tehditlerini veya suç faaliyetlerini tasvir eden gönderileri yasaklayan yönergeleri bulunuyor.



