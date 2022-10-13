Türk Lirası, Arjantin Peso'su ile birlikte en çok değer kaybeden para birimi

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, İsrail’in ekonomik gelişimine dair dikkat çeken bir analiz yayımladı. Bloomberg, ABD dolarına karşı dünya genelindeki 31 para biriminin performansını karşılaştırdı. Sadece İsrail şekeli dolara karşı değerlenirken, Türk Lirası da dolar karşısında yüzde 90,2’lik değer kaybı yaşadı.













Türk Lirası da dolar karşısında yüzde 90,2’lik değer kaybıyla pesoyu takip etti. Bu dönemde dolar/TL 1,82’den 18.60’a yükseldi.





İç siyasetteki istikrarsızlığa, Filistinli örgütlerle çatışmalara ve İran’la nükleer gerilimine rağmen İsrail ekonomisinin hızla büyüyüp geliştiği vurgulanan analizde, son 10 yılda ABD doları karşısında değer kazanan tek para biriminin de İsrail şekeli olduğu belirtildi.





TL VE PESO EN DİPTE

Bloomberg, son 10 yılda para birimlerinin dolar karşısındaki performanslarına yer verdi. Buna göre, Arjantin pesosu dolar karşısında yüzde 96,8’lik değer kaybıyla en kötü performansa sahip para birimi oldu. Türk lirası da dolar karşısında yüzde 90,2’lik değer kaybıyla pesoyu takip etti. Bu dönemde dolar/TL 1,82’den 18,60’a yükseldi.





SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞA RAĞMEN ŞEKEL DEĞERLENDİ

Şekel, son 10 yılda ABD doları karşısında yüzde 8.9 oranında değer kazandı. Dünya genelinde aktif olarak işlem gören 31 para birimi içinde ABD doları karşısında değer kazanan tek para birimi de şekel oldu. Analizde, diğer gelişmiş ülkeler yüksek enflasyon, zayıf büyüme ve para birimlerinde değer kayıplarıyla karşı karşıya kalırken İsrail’in 34 gelişmiş ülke içinde en güçlü büyüme performansına sahip ülke olduğuna işaret edildi.





Bloomberg anketine göre, İsrail ekonomisinin 2022’de yüzde 5,2, 2023 ve 2024’te yüzde 3,5 oranında büyümesi bekleniyor. Enflasyonun yüzde 4,3, işsizlik oranının yüzde 3,5 olduğu ülkede merkez bankası politika faizi yüzde 2,75 seviyesinde bulunuyor. Analizde ayrıca, İsrail’de üretim içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payının da giderek arttığına işaret edildi.