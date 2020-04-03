Trump: 'Meraktan' ikinci kez test yaptırdım

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.







Trump'ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade eden Conley, testin 15 dakikada sonuçlandığını kaydetti.





Conley, "Başkan Trump'ın test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullandı.





Konuya ilişkin Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump ise, testi 'meraktan yaptırdığını' söyledi:





"Bir test yaptırdım, sonucu yeni çıktı. Bu sabah yaptırdım ve cidden test 1 dakika sürdü. Testin 14 dakika civarında sonuç verdiğini söylediler ve sonuç 'Başkanın Kovid-19 testi negatif' oldu. Bu ikinci test. Ne kadar hızlı çalıştığını görmek için meraktan yaptırdım. Çok daha kolaydı. Her iki testten de yaptırdım ve ikincisi çok daha tatmin ediciydi."





Trump, ilk olarak 14 Mart'ta bir virüs testi yaptırmış ve onun da sonucu "negatif" çıkmıştı.





Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi hastalığa yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.