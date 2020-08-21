Trump, seçim kampanyası için 64,5 milyon dolar harcadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanya için temmuz ayında 64,5 milyon dolar harcadı.







Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden yaklaşık 60 milyon dolar harcadı.





KAMPANYA DEVAM EDİYOR





Trump'ın kampanyasına dair Federal Seçim Komisyonu'na verilen bilgiye göre kampanya hesabında temmuz sonu itibarıyla 120,5 milyon dolar bulunuyor.





Biden'in kampanya hesabında ise 99 milyon dolar var. Temmuz ayında Biden televizyonlara ve diğer medya kuruluşlarına 46 milyon dolar tutarında reklam verirken, Trump ise reklamlara 44 milyon dolar harcadı.