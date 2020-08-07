Samanyolu Haber /Dünya / Trump TikTok ve WeChat'i yasakladı /07 Ağustos 2020 10:12

Trump TikTok ve WeChat'i yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzaladı.

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Her iki uygulama için ayrı ayrı yayımlanan kararnamelerde, Çinli şirketler tarafından geliştirilen mobil uygulamaların ABD'de yayılmasının ülkenin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmeye devam ettiği belirtildi. 

Kararnamelerde, ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ulusal güvenliği korumak için agresif önlemler alması gerektiği vurgulandı. 

ABD'de kişi veya kuruluşların TikTok ve WeChat ile herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi öngören kararnamelerin 45 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.
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