Samanyolu Haber /Dünya / Trump yönetimi Kongre'ye resmi bildirim yolladı /07 Temmuz 2020 22:05

Trump yönetimi Kongre'ye resmi bildirim yolladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nde çekilme kararı sonrasında, Trump yönetiminin Kongre'ye çekilme kararıyla ilgili resmi bildirim yolladığı ifade edildi.

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New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının hala devam ettiğini belirterek, "Bir pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan, ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilmesine ilişkin bildirim aldı" ifadesini kullandı. 

Menendez, Trump yönetiminin bu adımının, Amerikan yönetimini "hasta ve yalnız" bırakacağını kaydetti. 

Öte yandan, Amerikan basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de resmi çekilmenin pazartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını ve resmi bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini aktardı. 

TRUMP'IN DSÖ'YE COVİD-19 SAVAŞI

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü Covid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.

Ancak Trump daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz" açıklamasını yapmıştı. 

Trump'ın bu açıklamasına rağmen resmi çekilmeye yönelik henüz resmi bir adım atılmamıştı.
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