Samanyolu Haber /Dünya / Trump'dan ABD'ye doğum turizmini bitirecek hamle /23 Ocak 2020 12:26

Trump'dan ABD'ye doğum turizmini bitirecek hamle

Trump’ın, ABD'de doğum yaparak çocuklarının ABD vatandaşlığı almasını sağlayan ailelerin seyahatini engelleyici hamle yapacağı belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı bir açıklamayla ülkenin vize düzenlemelerinde gideceği değişiklikleri kamuoyuyla paylaşacağı ve bu düzenlemelerden birisinin de ABD'de doğum yaparak çocuklarının ABD vatandaşlığı almasını sağlayan ailelerin seyahatini engelleyici nitelikte olduğu ifade edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, 'doğum turizmi' olarak da anılan uygulamanın sonlandırılması amacıyla turist vizelerine yönelik bir düzenleme açıklanacak. Söz konusu yeni düzenlemenin detayları veya nasıl uygulanacağı ise net değil. ABD anayasasının 14. maddesine göre, ABD topraklarında dünyaya gelen her birey otomatik doğrudan ABD vatandaşlığı alma hakkına sahip oluyor.

Bazı ülkelerin, ABD’ye göçün az olduğu yerlerde doğmuş olan kişilere yeşil kart vermeyi öngören Çeşitlilik Göçmen Vize Programı dışında tutulabileceği aktarıldı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre CNN televizyonuna bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uygulamanın cuma gününden itibaren yürürlüğe girebileceğini ifade etti.

ABD hükümeti, geçen yıl da 'doğum turizmi'ni teşvik eden ticari işletmeleri hedef almış ve doğum amacıyla ABD'ye seyahat etmek isteyenlere turist vizesi düzenlemesi ve konaklama danışmanlığı yapan firmalara yaptırım uygulamaya başlamıştı.

2018'de Trump, ABD topraklarında doğan herkese vatandaşlık verilmesi uygulamasını açıklayacağı bir kararnameyle yürürlükten kaldıracağını söylese de, böyle bir adımın anayasaya aykırı olacağı uyarıları yapılmıştı.
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