Samanyolu Haber /Gündem / Trump'ın avukatları geri adım attı /16 Kasım 2020 10:31

Trump'ın avukatları geri adım attı

ABD Başkanı Trump'ın avukatları, Pennsylvania'daki seçim sonuçlarına itirazlarını yumuşattı. Avukatlar oyların geçersiz sayılması talebini geri çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin galibinin Demokrat rakibi Joe Biden olduğunu henüz kabul etmezken 20 delegeli Pennsylvania'da itiraz sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Trump'ın avukatları, Trump destekçisi seçim gözlemcilerinin oyların sayımı sırasında anayasal haklarının ihlal edildiği suçlamasıyla yüz binlerce oyun geçersiz sayılması talebini geri çekti. İtiraz dilekçesinde, sadece eyaletin demokratik eğilime sahip bazı bölgelerinde oy pusulalarındaki hataların düzeltilmesine izin verildiği, bunun Cumhuriyetçi seçmenleri dezavantajlı konuma düşürdüğü suçlamasına yer verildi.

Pennsylvania'daki itiraz dilekçesinin yumuşatılmış olmasının Trump'ın bundaki sonraki tutumuna dair bir ipucu olarak sayılıp sayılmayacağı henüz bilinmiyor. Twitter hesabından açıklama yapan Trump seçimin hileli olduğu iddialarını yineledi ve seçim sonuçlarına itiraz etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Trump, bir kez daha "Seçimi ben kazandım" dedi.
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