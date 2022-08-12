Trump'ın destekçilerine gökyüzünden alaycı mesaj

Kahkaha eyleminin hem Trump’a hem de destekçilerine bir mesaj olduğunu belirten aktivist “Hala evinin önünde bekleyen destekçilerine sesleniyorum, zamanınızı sizi umursamayan bir milyoneri savunmaktan daha iyi bir şey yapmak için harcayın” diye konuştu.





ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Mar-A-Lago malikanesin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından basılmasının ardından Trump’a ve destekçilerine gökyüzünden bir mesaj verildi: HA HA HA HA…Hafta başındaki FBI aramasının, Trump’ın Beyaz Saray’daki görevi sırasında Florida’daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtilmişti. Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşılmıştı.“Böyle bir saldırı sadece üçüncü dünya ülkelerinde olabilir” diyen Trump, 2024’teki başkanlık seçimlerinde aday olmasının önlenmek istendiğini öne sürmüştü.Trump’ın destekçileri malikanesinin önüde toplanıp FBI aramasını protesto etmeye başlamıştı.Miami kentinde yaşayan Trump karşıtı demokrat aktivist Thomas Kennedy ve arkadaşları 1800 dolara bir uçak kiralayarak üzerinde ‘HA HA HA’ yazılı bir pankartı dört saat boyunca Trump’ın evinin üstünde uçurdu.Komik olacağını düşündükleri eylem için Kennedy “Bizim açımızdan bakınca Trump bir zorba ve ona kendi ilacından tattırmak istedik” dedi.