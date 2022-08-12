Türkiye'nin çeşitli yerlerinde oluşturulmak istenmesi bölge halkları tarafından tepki çekmeye devam ediyor.





Bingöl'de de benzer bir süreç yaşanırken, yapımı planlanan Kurşun-Çinko-Gümüş Kompleks Cevher Maden Ocağı'na karşı bölge halkının protesto gösterisinde bulunduğu ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Bingöl Metal Madencilik tarafından Peri Vadisi'nde yapılması planlanan Kurşun-Çinko-Gümüş Kompleks Cevher Maden Ocağı projesine ÇED olumlu raporu verilmesine tepki gösterilen açıklamada konuşan Eskikavak Köyü Derneği Başkanı İbrahim Kudiş projenin ve ÇED kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, projenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Bingöl Metal Madencilik tarafından Peri Vadisi'nde yapılması planlanan Kurşun-Çinko-Gümüş Kompleks Cevher Maden Ocağı projesine ÇED olumlu raporu verilmesine tepki gösterilen açıklamada konuşan Eskikavak Köyü Derneği Başkanı İbrahim Kudiş projenin ve ÇED kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, projenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

"KORUMA ALTINDA OLAN BİR ÇEVREDE YAŞAMAK İSTİYORUZ





"MADEN ÇALIŞMALARINA SON VERİLMELİ"





Tüm değerlerin koruma altında olduğu bir çevrede yaşamak istediklerini söyleyen Kudiş, "Maden çıkarma faaliyeti ile bölgemizin değerlerinin zehirlenmesini, doğal yaşamın yok olmasını istemiyoruz. Devlet de anayasal sorumluluğunu yerine getirmeli ve yurttaşlarını korumalıdır. Toprağın üstü, altından daha değerlidir, bunu unutmayalım. Sermaye kar edecek, çer -çöp doğaya kalacak, bu yağmaya izin vermeyeceğiz. Bizleri, nice medeniyetlere beşik olmuş bölgemizden, bir ot misali koparıp atmak istiyorlar, Reddediyoruz. Manevi ve kültürel bağlarımız çok yoğun, çünkü orada mezarlarımız, orada kutsallarımız, orada anılarımız vardır. Orada hayallerimiz vardır, hayallerimizi yıkamayacaksınız. Buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.Maden çıkarma faaliyetinde bulunan şirket ile ilgili, bir an önce yürütmenin durdurulması kararının verilmesini ve çalışmaya son verilmesi gerektiğini söyleyen Kudiş, "Aksi taktirde telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebebiyet verenlerin, sorumlu olacağını buradan ilan ediyoruz. Ve bizler bitti demeden bu iş bitmeyecektir. Halkımız ve dostlarımız ile buluştuk, artık daha güçlüyüz" diye konuştu.