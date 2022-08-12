Samanyolu Haber /Dünya / Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü /12 Ağustos 2022 21:33

Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü

Karadağ'da elinde silah olan bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi öldü, 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü


 Karadağ'ın Cetinje şehrinde bir saldırgan, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi. Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." açıklamasını yaptı.

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