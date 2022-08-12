İznik Gölü çevresi için dikkat çeken uyarı

BİRİNCİ SINIF TARIM TOPRAĞI





4. Dünya Göçebe Oyunları için bu yıl Bursa İznik seçildi. Oyunlar için İznik Gölü’ndeki 600 dönümlük arazide yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal yapılan tahribatı eleştirdi.Sarıbal, “Çalışmaların yürütüldüğü yer, su havzasında olan kamışlık ve doğal yaşam alanı olan, gölün ekolojik parçası olan, gölle tamamen ilişkisi olan bir bölüm. Binlerce yıldır İznik Gölü ile beraber çalışan bir yer. Birinci sınıf tarım toprağı. Gölün hemen bitişiğinde. Sulak alan içerisinde. Taş, mıcır, buraya uygun olmayan malzeme dökülmekte. Bir taraf kamış, bir taraf göl. Bu mükemmel toprağın üzerine sürekli taş, malzeme ve mıcır dökülmektedir. Bu çalışma İznik Gölü’nün kalbine vurulmuş bir hançer. Gerekçe şu; Gençlik ve Spor Bakanlığı buraya el koyarak 600 dönümlük arazi üzerinde 4’sü düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları için alan meydana getirilmek istenmektedir” dedi.