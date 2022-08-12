İznik Gölü çevresi için dikkat çeken uyarı

BİRİNCİ SINIF TARIM TOPRAĞI
Sarıbal, “Çalışmaların yürütüldüğü yer, su havzasında olan kamışlık ve doğal yaşam alanı olan, gölün ekolojik parçası olan, gölle tamamen ilişkisi olan bir bölüm. Binlerce yıldır İznik Gölü ile beraber çalışan bir yer. Birinci sınıf tarım toprağı. Gölün hemen bitişiğinde. Sulak alan içerisinde. Taş, mıcır, buraya uygun olmayan malzeme dökülmekte. Bir taraf kamış, bir taraf göl. Bu mükemmel toprağın üzerine sürekli taş, malzeme ve mıcır dökülmektedir. Bu çalışma İznik Gölü’nün kalbine vurulmuş bir hançer. Gerekçe şu; Gençlik ve Spor Bakanlığı buraya el koyarak 600 dönümlük arazi üzerinde 4’sü düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları için alan meydana getirilmek istenmektedir” dedi.