Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a 'esrarengiz vergi beyannameleri' için kötü haber /23 Aralık 2022 10:49

Trump'a 'esrarengiz vergi beyannameleri' için kötü haber

Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ABD Vergi Dairesi'nin (IRS) başkanın vergi beyannamelerini incelemesini zorunlu kılan tasarıyı onayladı. Kongre üyeleri IRS’in, eski Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu süre boyunca vergi beyannamelerini gerektiği gibi incelemediği sonucuna vardı.

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Tasarı partilerin meclisteki dağılımıyla orantılı olarak 201'e karşı 222 oyla geçti.

VOA'daki habere göre, Tasarının yasalaşması için Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında 50-50 bölünmüş Senato'dan da geçmesi gerekiyor. Demokratlar henüz Kongre'nin her iki kanadında da kontrolü elinde tutuyor.
Ancak geçen Kasım ayında yapılan ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato'da dengeler gelecek ay değişecek. Cumhuriyetçi Parti Ocak ayında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirecek.

Tasarının yasalaşma olasılığı düşük görünse de bu oylama Demokratlar'a, Trump'ın vergi iadeleri konusunu tartışmaya açmak için bir fırsat veriyor. Trump yıllarca, diğer başkanların aksine vergi beyanını gizli tuttu.

Temsilciler Meclisi'nin Vergi Komisyonu, yıllar süren mücadelenin ardından Salı günü Trump'ın vergi beyannamelerinin bir kısmını yayınladı.

Belgeler Trump'ın Beyaz Saray’daki son yılı olan 2020'de, şirketlerinin milyonlarca dolarlık kazancına rağmen hiç gelir vergisi ödemediğini gösteriyor.

Vergi Komisyonu ayrıca, Trump'ın görevde olduğu dönemdeki vergi beyannamelerini, IRS'in düzgün incelemediği sonucuna varmıştı.

Trump'ın vergi kayıtları gelir ve vergi yükümlülüğünün 2015-2020 arasında önemli ölçüde dalgalandığını gösteriyor. Bunlar ilk başkanlık kampanyası ve bunu takip eden dört yıllık görev süresini kapsıyor.

Belgeler, Trump ve eşi Melania'nın büyük kesinti ve kayıplar göstererek vergi yükümlülüklerini en aza indirdiğini ve bu yılların birçoğunda çok az gelir vergisi ödediklerini ya da hiç ödemediklerini ortaya koyuyor.

IRS, her yıl başkanların vergi beyannamelerini denetlemekle yükümlü olsa da Demokratlar 2019'da harekete geçene kadar kurum bunu yapmamıştı. Çıkarılması planlanan yasa ile bu denetim, IRS için yasal bir zorunluluk olacak.

Temsilciler Meclisi komisyonu, IRS'in bu denetimler için çoğu zaman sadece bir temsilci görevlendirdiğini ve Trump’in elde ettiği karmaşık vergi kesintilerinin çoğunu incelemediğini tespit etti.

IRS konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı yasalaşması halinde IRS'in her yıl başkanlık vergi beyannamelerini incelemesini ve bu denetimlerin durumu hakkında rapor vermesini gerektiriyor.

Vergi Komisyonu'nun Demokrat Başkanı Richard Neal, yasanın başkanların denetlenmesini arttırmayı amaçladığını ve Trump'ı hedef almadığını söyledi.
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