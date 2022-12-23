HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü

TBMM Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’un, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin devamsızlık gerekçesiyle düşürülmesi yönünde görüş bildiren rapora ilişkin oylama bugün Genel Kurul’da yapıldı.



Oylama sırasında HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da Genel Kurul’da hazır bulundu.



HDP Milletvekilleri, “Semra Güzel halkın vekilidir” ve “Semra Güzel halkın iradesidir” yazılı dövizler taşıyarak, oylamayı sloganlarla protesto etti.



Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 42 ret oyuna karşı 330 kabul oyu kullanıldı. AKP, MHP ve İYİ Parti grubu Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullandı. HDP grubunda yer alan tüm milletvekilleri ise düşürülmemesi yönünde görüş bildirdi.



Oylama sonunda Güzel'in milletvekilliği, "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.



Oylamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Güzel’in dokunulmazlığının devamsızlık nedeniyle düşürülmesine karşı olduklarını söyledi.



Oylamada ‘hayır’ oyu verdiklerini söyleyen Özel, “Semra Güzel yargı önünde şu anda ve mahkeme bir karar verecek. Mahkeme kararını vermeden mahkeme yerine geçip bir kişiye özel yoklamalar alınarak, milletvekilliğini düşürmek neyin nesidir biz onu anlamadık. Örneğin Sayın Binali Yıldırım, meclis başkanlığını bırakıp yoklamada muaf olacağı genel başkan vekilliği görevine kadar geçen sürede Meclis’in kapısından geçmedi. Birçok milletvekili böyle. Pandemi boyunca hiç yoklama alınmadı zaten. Böyle bir süreçte kişiye özel uygulama mahkemenin yerine geçmektir. İlkesel bir tutum içindeyiz. Bülent Oran'ın sandığı gibi sanki biz evet oyu verecekmişiz de, onlarla birlikte milletvekillerimiz çıkmış. Hiç öyle bir şey yok. Zaten hayır oyu verdik. Biz böyle kumpas oylamalara, kumpas yoklamalara baştan beri karşıyız” diye konuştu.



HDP ve DBP’den tepki



Güzel’in dokunulmazlığını kaldırılmasına ilişkin Diyarbakır’da açıklama yapan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticileri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) üye ve milletvekilleri, karara tepki gösterdi.



İlk konuşmayı yapan HDP İl Eş Başkanı Gülistan Atasoy, Güzel’in tutuklandığı için Genel Kurul’a katılamadığına dikkati çekerek, “Bizler bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda bu duruma alışmayacağımızı, irade gaspını kabul etmeyeceğimizi belirttik. Semra Güzel ve cezaevlerinde olan seçilmişlerin irademiz olduklarını defalarca söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz; Semra Güzel şahsında yapılan, Kürt kadınların siyaset hakkında yönelik bir müdahaledir” dedi.



Daha sonra söz alan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran ise, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e talimat verildiğini savundu. Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine gerekçe gösterilen fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini hatırlatan Acar Başaran, ”Bir fotoğraf üzerinden vekilimiz linç edildi. Bunun başında suç işleri bakanı vardı. Her gün bu ülkedeki farklı suç tiplerde mafya liderinden çocuk tacizcilerine, kadın katillerinden uyuşturucu baronlarına kadar katalog katalog basına sızan, servis edilen suç işleri bakanının linçiyle başlayan bir süreçti bu. Önce bir linç kampanyası başlatıldı. Vekilimiz, sosyal medya ve yandaş medya aracılığıyla hedef gösterildi” diye konuştu.



HDP Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesinin AKP’nin siyasi tarihine geçen yeni bir kara leke olduğu belirtildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasına vurgu yapılan açıklamada muhalefete tepki de vardı.



Özellikle İyi Parti’nin tutumuna tepki gösteren HDP, “Kendi kişisel çıkarları için siyaseti yasaklı hale getirenleri uyarıyoruz, bu ülkenin geleceği ile oynuyorsunuz, insanların demokratik siyasete olan güvenini kırıyorsunuz.Bu darbe sadece milletvekilimize, sadece partimize karşı değil demokratik siyasete karşı sürdürülen bir darbedir ve kısa süre önce ortaya çıktığı gibi asla partimizle de sınırlı kalmamıştır, kalmayacaktır. İktidarın darbeciliği, hukuksuzluğu, kumpasçılığı tartışılmayacak kadar açıktır. Ancak daha dün İstanbul’da yaşanan benzer bir hukuksuzluğa isyan eden söz konusu Kürtler olunca aynı hukuksuzluğa destek veren, ortak olan İyi Parti gibi kendini muhalif sanan partileri ne biz ne halkımız ne de tarih unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.



Ne olmuştu?



HDPli Güzel’in günlerce odağında olduğu tartışmalar, 2017 yılında bir operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’nın telefonundan çıkan fotoğrafların basında yer almasıyla başladı.



Fotoğraflarda Güzel, basında sevgilisi olduğu dile getirilen Bora ile görülüyordu. Güzel’in PKK'lıların giydiği kıyafetlerden giymesi dikkat çekmişti.