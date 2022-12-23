“Rus güvenlik şirketi Wagner Kuzey Kore’den silah aldı”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby Wagner’ın Ukrayna’daki askeri faaliyetlerini desteklemek amacıyla silah tedarikçisi arayışı içinde olduğunu belirtti, “Kuzey Kore’nin Wagner’a ilk silah sevkiyatını tamamladığını doğrulayabiliriz” dedi.VOA'nıngöre, John Kirby, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Wagner tarafından kullanılmak üzere roket ve füze sevkiyatı yaptığını kaydetti.Wagner Group’un Genel Müdürü Yevgeni Prigozhin ise iddiayı “söylenti ve spekülasyon” olarak niteleyerek Kuzey Kore’nin uzun süredir Rusya’ya herhangi bir silah sağlamadığını savundu.Wagner Group Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılında kurulmuştu. ABD Wagner’ın Ukrayna’da konuşlu 50 bin personelinin olduğunu tahmin ediyor.Rusya ve Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler misyonlarındansa konuya ilişkin açıklama taleplerine yanıt gelmedi.ABD Pyonyang ve Moskova’yı Kuzey Kore’ye ilişkin BM yaptırımlarını ihlal etmekle suçluyor ve elindeki bilgileri BM Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore yaptırımlarından sorumlu komisyonuyla paylaşacağını söylüyor.Biden yönetimi dün Wagner Group’a yönelik teknoloji ihracatında yeni yaptırım açıklamıştı.John Kirby önümüzdeki haftalarda şirkete ve onun destek gruplarına yönelik yeni yaptırımların getirileceğini söyledi.Rus silahlı kuvvetlerinde daha önce görev yapan eski askerlerden oluşan Wagner’a bağlı personel Libya, Suriye ve Mali gibi ülkelerde çatışmalarda yer almıştı.ABD istihbaratı Wagner’ın Ukrayna’nın doğusundaki Bakmut kentindeki çatışmalarda önemli rol oynadığını ve son haftalarda Wagner’ın ağır kayıp verdiğini değerlendiriyor.