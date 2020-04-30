Trump'tan ilginç çıkış: Çinliler ben kaybedeyim diye...

Trump, haftalardır koronavirüs krizinin tek sorumlusu olarak Çin'i hedef göstermiş, salgın sebebiyle ABD'de yaşanan ekonomik krizin seçimleri kazanmasını tehlikeye atacağını öne sürmüştü.







Reuters haber ajansına konuşan ABD Başkanı, Çin'in koronavirüsle ilgili ileriki dönemlerde dünyaya daha fazla bilgi vereceğine inandığını belirterek, "Pekin yönetimine birçok farklı yolla karşılık verebilirim. Şu anda süreci değerlendiriyoruz." diye konuştu.





ABD'de kasım ayında yapılacak seçimlerdeki yarışı kazanmasının önüne geçmek için Çin'in elinden geleni yapacağını dile getiren Trump, "Pekin, Demokrat aday Joe Biden'ın seçilmesini istiyor. Çin'e ticaret konusunda yaptığım baskıyı hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklar. Kendilerini masum göstermek için sürekli halkla ilişkiler seçeneğini kullanıyorlar." dedi.





Trump, Çin'in ABD ile ticari bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Daha fazla para ödemek için anlaşmaya vardılar. Öncekinden çok daha fazla para ödüyorlar. Covid-19 salgını öncesi ABD harika gidiyordu. Ekonomimiz tarihin en iyisiydi." diye de sözlerine ekledi.





ABD'de işsizlik oranı yüzde 4.4'e çıktı





Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de ekonomik veriler olumsuz bir tablo çizerken, 2012 yılından beri azalan işsizlik oranı son birkaç aylık dönemde hızlı bir artış göstererek 4.4'e yükseldi. Ülkede 22 milyonu aşkın kişiyse işsizlik fonuna başvurdu.





Ülkede bugüne kadar 1 milyonu aşkın koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle 62 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



