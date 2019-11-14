Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan Pelikancı Hilal Kaplan'a: Gazeteci olduğuna emin misin? /14 Kasım 2019 10:16

Trump'tan Pelikancı Hilal Kaplan'a: Gazeteci olduğuna emin misin?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Tayyip Erdoğan'la birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında Türkiye'den 'sadece dost canlısı' gazetecilerden soru alınacağını söyledi ve "Onlardan fazla yok" dedi. Soru soran Pelikancı Hilal Kaplan'a ise 'Türkiye hükümeti için mi çalışıyorsunuz?' diye sordu.

Trump'tan Pelikancı Hilal Kaplan'a: Haber yaptığına emin misin?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında Türkiye'den 'sadece dost canlısı' gazetecilerden soru alınacağını söyledi. Trump, "Sadece dost canlısı gazeteciler, onlardan çok fazla yok zaten" sözlerinin ardından Erdoğan'dan birini seçmesini isterken; Cumhurbaşkanı'nın tercihi Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan oldu.

Kaplan'ın kendisine yönelttiği sorunun ardından bir soru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasını isteyen Trump, Kaplan'ın duraklamasının ardından da şunları söyledi:

"Gazeteci olduğunuza emin misiniz? O soruyla Türkiye için çalışmıyor musunuz?"

ABD Başkanı'nın yorumu salondakilerin gülüşmesine sebep oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan Pelikancı Hilal Kaplan'a: Gazeteci olduğuna... Sonraki Haber >>

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:51:56