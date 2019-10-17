Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan Suriye'deki ateşkes sonrası yeni açıklama /17 Ekim 2019 21:58

Trump'tan Suriye'deki ateşkes sonrası yeni açıklama

ABD heyetinin ziyareti sonrasında Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkes ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Trump'tan da bir açıklama geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından, "Türkiye'den çok güzel haberler var. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Milyonlarca insanın hayatı kurtulacak" şeklinde tweet attı.

"Bunu yapabilmemiz için 'zor' bir aşk gerekliydi"

Trump daha sonra attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için “zor” bir aşk gerekliydi. Herkes için harika oldu. Hepsiyle gurur duyuyorum.

"Bu, uygarlık için harika bir gün. Gerekli ancak biraz sıra dışı bir yolu izlememe bağlı kaldığı için ABD ile gurur duyuyorum. İnsanlar uzun süredir bu "Anlaşma"yı yapmaya çalışıyordu. Milyonlarca hayat kurtulacak. Herkesi tebrik ederim!"

Trump'ın paylaşımının ardından Mike Pence, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'nı durduracağını açıkladı. Pence 120 saat içinde ABD'nin YPG/PYD'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacağını, ardından Türrkiye'nin bölgeden çekileceğini söyledi. Harekâtın bitmesinin ardından ABD yaptırımları da uygulanmayacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu sürecin bir "ateşkes" olmadığını, harekâta beş gün ara verdiklerini, toplantıda anlaşılan "PYD/YPG'nin çekilmesi, silah bırakmaları, mevzilerinin imhası" unsurları gerçekleştiği takdirde harekâtı durduracaklarını söylesi.
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