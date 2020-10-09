Trump'tan Türkiye dahil 18 ülkeyi etkileyecek karar

ABD’den Türkiye’yi de ilgilendiren bir ek gümrük vergisi kararı daha geldi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye dahil 18 ülkeden toplam 1,96 milyar dolarlık alüminyum ithalatından damping gerekçesiyle (ihracatta fiyat kırma) ek gümrük vergisi alacaklarını söyledi.

Ross, 18 ülke arasında Türkiye’nin yanı sıra Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya ve Tayvan’ı saydı.

TÜRKİYE’DEN GELEN ÜRÜNE ÜÇ GÜMRÜK VERGİSİ

Türk alüminyum sektörü kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, Türkiye’ye uygulanacak yeni ek verginin oranı yüzde 12,5 olabilir ancak henüz resmi olarak iletilmiş bir bilgi yok.





ABD, Türkiye’den alüminyum levha üretimine şu an yüzde 2,85 ile yüzde 4,75 arasında değişen oranlarda normal gümrük vergisi, yüzde 10 da ek gümrük vergisi uyguluyor. Şimdi bu kararla, üçüncü ek gümrük vergisi gündeme gelmiş oldu.





Türkiye’nin ABD’ye 2019’daki alüminyum levha ihracatı 105 milyon dolar olmuştu.





Sektör kaynakları, Çin’e ve Almanya’ya dönük çok yüksek vergiler nedeniyle, Türkiye’ye de ek vergi gelse bile fiyat avantajı olabileceğini aktardı.



