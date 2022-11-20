TSK Kobani'yi bombalıyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından “Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!” diye yazılarak bir savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Bu paylaşımın ardından sosyal medyadan gelen bilgilere göre hava saldırısı Kobani’ye başlatıldı.





Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubu Ferhat Şami, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, TSK'ya ait savaş uçaklarının Kobani'yi bombaladığını duyurdu. Şami, “Kobani, IŞİD'i yenen şehir, Türk uçaklarının bombardımanına maruz kalıyor. Hedef Dahir al-Arab köyü” dedi.





Hava harekatıyla birlikte topçu atışları da yapıldığı öğrenildi.





Daha önce Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin böyle bir operasyona hazırlandığını duyurmuştu.



