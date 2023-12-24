TSK'dan Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatları

Pençe-Kilit Harekatı'nda dün PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 askerin şehit olmasından sonra bugün de aynı bölgeden şehit haberleri geldi. Bölgedeki bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu.



TSK'DAN TERÖRİSTLERE HAVA HAREKATLARI



Terör saldırılarının ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bugün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatları düzenlediğini açıkladı.



MSB'nin sosyal medya X hesabından 'Şehitlerimiz için!' notuyla duyurulan harekatlarda, teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedefin imha edildiği duyuruldu.