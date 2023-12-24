Samanyolu Haber /Gündem / TSK'dan Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatları /24 Aralık 2023 00:04

TSK'dan Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları düzenlediğini açıkladı. Harekatlarda, içerisinde üst düzey teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan 29 hedef imha edildi.

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Pençe-Kilit Harekatı'nda dün PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 askerin şehit olmasından sonra bugün de aynı bölgeden şehit haberleri geldi. Bölgedeki bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu.

TSK'DAN TERÖRİSTLERE HAVA HAREKATLARI

Terör saldırılarının ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bugün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatları düzenlediğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya X hesabından 'Şehitlerimiz için!' notuyla duyurulan harekatlarda, teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedefin imha edildiği duyuruldu.
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