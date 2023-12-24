Liverpool-Arsenal maçında her şey var kazanan yok!

Arsenal, 4. dakikada Gabriel ile deplasmanda öne geçti. Mücadelenin 19. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise büyük tartışmalara neden oldu.





Liverpool bu pozisyondan 10 dakika sonra 29'da Muhammed Salah ile maça denge getirdi. İkinci yarısı da büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ev sahibinin 2 topu direkten döndü.







İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.Arsenal takımında Odegaard Salah ile girdiği ikili mücadelede topu ceza sahası içinde eliyle kesti. Yoğun penaltı itirazlarının yaşandığı pozisyonda VAR devreye girmedi ve hakem oyunu devam ettirdi.Sosyal medyada düşen görüntülerde topu eliyle kontrol ettiği bariz şekilde belli olan Odegaard'ın bu hamlesine rağmen penaltı verilmemesi büyük tepkilere neden oldu.Maçın son bölümünde Arsenal'da Havertz'in ceza sahası içinde itildiği pozisyonda da penaltı beklentisi vardı ancak kısa süren VAR incelemesinin ardından yine penaltı kararı çıkmadı.Liverpool ile Arsenal arasındaki maçta kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamalandı.Bu sonucun ardından Arsenal 40, Liverpool 39 puana yükseldi.İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Liverpool, Burnley deplasmanına konuk olacak.