Samanyolu Haber /Spor / Liverpool-Arsenal maçında her şey var kazanan yok! /24 Aralık 2023 00:01

Liverpool-Arsenal maçında her şey var kazanan yok!

Anfield Stadı'nda Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Premier Lig'in dev randevusunda sayısız gol pozisyonu, direkten dönen toplar ve verilmeyen penaltı kararları maçın önüne geçti.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Arsenal, 4. dakikada Gabriel ile deplasmanda öne geçti. Mücadelenin 19. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise büyük tartışmalara neden oldu.

ODEGAARD ELLE OYNADI

Arsenal takımında Odegaard Salah ile girdiği ikili mücadelede topu ceza sahası içinde eliyle kesti. Yoğun penaltı itirazlarının yaşandığı pozisyonda VAR devreye girmedi ve hakem oyunu devam ettirdi.

Sosyal medyada düşen görüntülerde topu eliyle kontrol ettiği bariz şekilde belli olan Odegaard'ın bu hamlesine rağmen penaltı verilmemesi büyük tepkilere neden oldu.

Liverpool bu pozisyondan 10 dakika sonra 29'da Muhammed Salah ile maça denge getirdi. İkinci yarısı da büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ev sahibinin 2 topu direkten döndü.

ARSENAL PENALTI BEKLEDİ

Maçın son bölümünde Arsenal'da Havertz'in ceza sahası içinde itildiği pozisyonda da penaltı beklentisi vardı ancak kısa süren VAR incelemesinin ardından yine penaltı kararı çıkmadı.

Liverpool ile Arsenal arasındaki maçta kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamalandı.

Bu sonucun ardından Arsenal 40, Liverpool 39 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Liverpool, Burnley deplasmanına konuk olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Liverpool-Arsenal maçında her şey var kazanan yok! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:52:01