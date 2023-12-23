Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'e takıldı

İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle Trabzon deplasmanından 1 puanı almayı başaran Başakşehir üst üste 3. maçında da mağlup olmadı.







32. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.







Trabzonspor'da Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Kerem Şen, Umut Bozok maç kadrosunda yer almadı.





Trabzonspor'da dün sol alt adalesinde minimal ödem tespit edilen ve durumu maç saati belli olacağı açıklanan Abdülkadir Ömür forma giydi. Abdülkadir Ömür, son yapılan kontrolün ardından sağlık ekibinin onay vermesiyle 11'de maça başladı.





Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor-RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.Papara Park'ta oynanan mücadelenin 11. dakikasında öne geçen Başakşehir'e 34'te karşılık veren Trabzonspor ikinci yarıda galibiyet için aradığı golü bulamadı.Bu yılın son mücadelesine 3 puan arzusu ile çıkan Trabzonspor seyircisi önünde 1 puana razı oldu.11. dakikada konuk takım ilk etkili atakta öne geçti. Figueiredo'nun sağdan ortasında, altı pas içinde iyi yükselen Pelkas'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluştu: 0-119. dakikada ceza alanına doğru sokulan Visca'nın şutunda top yandan auta çıktı.34. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Onuachu'nun kafa ile dokunduğu topu gelişine Mendy, ayağıyla kaleye gönderdi. Yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1Mendy Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti.İkinci yarıda iki taraf da galibiyet golü için fırsatlar yakaladı ancak maçta başka gol sesi çıkmadı. Bu sonucun ardından 1 maçı eksik Trabzonspor 27 puana yükseldi, Başakşehir ise puanını 19 yaptı. Ligde gelecek hafta Trabzonspor Ankaragücü deplasmanına gidecek, Başakşehir ise sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, art arda 3. karşılaşmada da aynı 11 ile sahaya çıktı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK ve İstanbulspor maçlarından sonra RAMS Başakşehir karşısında da aynı oyunculara 11'de görev verdi. Karadeniz ekibi, sahaya Uğurcan Çakır, Larsen, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet ve Onuachu 11 ile çıktı.Trabzonspor'un ligin 14. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Nicolas Pepe, sakatlığının ardından 2 maç sonra ilk kez maç kadrosunda yer almadı.Pepe, Gaziantep FK ile İstanbulspor maçının ardından ilk kez kadroya dahil edildi. Fountas ise 1 maç aradan sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı. Taraftarlar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için "Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde bağırarak teröre tepki gösterdi. Maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.