[TSK'ya operasyon] 341 askere gözaltı

SAMANYOLUHABER- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik yürüttüğü soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 asker için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.





Sabahın erken saatlerinde ikamet ettikleri lojman ya da evlerde gözaltına alınan askerlerden 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu belirtildi.





Gözaltı kararı verilen askerlerin rütbeleri isi şöyle: 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, 5 teğmen, 221 astsubay ve 7 uzman çavuş. Hava Kuvvetleri'nde 1 sivil memurun da gözaltına alındığı bildirildi.





GATA PERSONELİNE OPERASYON





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada eski ismi Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi personeline 14’ü muvazzaf 2’si emekli, 1’i istifa etmiş, 14’ü Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç olmak üzere 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

1’i aktif görevde 2 profesör, 3’ü aktif görevde 5 doçent, 5’i ihraç 1’i emekli 6 albay, tamamı ihraç 5 yarbay, aktif görevde 1 binbaşı, aktif görevde 2 yüzbaşı ve ihraç 1 üsteğmenin bulunduğu belirtildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde 37 kişinin ikamet ettiği adreslere baskın düzenledi.







704'Ü MUVAZZAF 868 PERSONEL HAKKINDA İHRAÇ HAZIRLIĞI





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu 704’ümuvazzaf 868 personel hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri içeren verilerin ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği belirtildi.







