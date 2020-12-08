Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz'de sıcak anlar /08 Aralık 2020 00:31

Karadeniz'de sıcak anlar

Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD ve Fransa'ya ait casus uçaklarını engellediği belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya'ya ait Su-30 tipi savaş uçağı, Fransa'ya ve ABD'ye ait casus uçaklarını Karadeniz üzerinde engelledi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC), Rus radarlarının, ülke sınırına doğru yaklaşan casus uçaklarını tespit ettiğini duyurdu. Merkezden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hava hedeflerini belirlemek ve Rus devlet sınırına yönelik ihlalleri önlemek için, Güney Askeri Bölgesi'nin hava kuvvetleri hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş uçağı kalkış yaparak, casus uçakları engelledi. Rus savaş uçağı radarın tespit ettiği hedefleri, ABD Hava Kuvvetleri'nin RC-135 stratejik keşif uçağı ve KS-135 yakıt ikmal uçağı ve Fransız Hava Kuvvetleri'nin C.160G keşif uçağı olarak belirledi. Bu hedeflere, Karadeniz üzerinden eşlik ederek Rus sınırına yaklaşmalarını engelledi."
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