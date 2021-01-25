Samanyolu Haber /Politika / Tuğrul Türkeş'e "devşirme" dedi /25 Ocak 2021 11:42

Tuğrul Türkeş'e "devşirme" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş’i "Devşirme milliyetçi" diye nitelendirdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, şahsi Twitter hesabında "Azgın milliyetçilik: 21’inci yüzyılın ilç çeyreğinde dünya ve Türkiye’deki gelişmeler üzerine" başlıklı bir not paylaşmıştı. 

"Açıkça ifade ediyorum ki; ben filizlenen bu azgın milliyetçiliğe karşıyım." diyen Türkeş, "Azgın milliyetçiliğin hiçbir fikri derinliği bulunmaz. Yarının Türkiyesiyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Sözü de hareketi de salt kaba kuvvettir. Bu sebeple de milleti temsil edemez." ifadelerini kullanmıştı.

TUĞRUL TÜRKEŞ'E "DEVŞİRME" DEDİ

MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesine mülakat veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkeş'in "azgın milliyetçilik" beyanlarına cevap verdi.

Yalçın, “MHP’ye zarar vermek maksadıyla partimizin varlık sebebi olan Türk milliyetçiliği davasına 'azgın' yaftasını yapıştırmaya cüret eden Tuğrul Efendi’nin kerameti kendinden menkul bir 'azgın milliyetçilik' iddiası ortaya atması; bu hususta bir şey bildiğinin değil, sırtını yaslayacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir siyasi melce bulduğunun işaretidir.” dedi.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın

"Eğer bugün MHP ve Ülkücü Hareket’in durduğu yer azgın milliyetçilikse Başbuğ Alparslan Türkeş’li yıllar nereye konacaktır?" sorusun yönelten Yalçın, Tuğrul Türkeş için "devşirme" ifadesini kullandı. 

Yalçın, "Bu kutlu kavgayı içimizden topladıkları birkaç dönme ve devşirmeyi istismar ve iğfal ederek sekteye uğratacaklarını sananlar, aldanmaktadır." diye konuştu.
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