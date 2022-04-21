TÜGVA binasının yanında patlama

Olay, Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. İki katında TÜGVA’nın bulunduğu beş katlı bir binanın yanında saat 06.30 sıralarında patlama yaşandı.





Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğu belirlendi.





Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sabah erken saatlerde bir kadının binanın önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti.





VALİLİK: ZAMAN AYARLI EYP PARÇALARI BULUNDU





İstanbul Valiliği, patlamayla ilgili şu açıklamaları yaptı:





– Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır.





– Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır.





– Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.