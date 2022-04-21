Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA binasının yanında patlama /21 Nisan 2022 11:44

TÜGVA binasının yanında patlama

İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi.

SHABER3.COM

Olay, Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. İki katında TÜGVA’nın bulunduğu beş katlı bir binanın yanında saat 06.30 sıralarında patlama yaşandı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğu belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sabah erken saatlerde bir kadının binanın önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti.

VALİLİK: ZAMAN AYARLI EYP PARÇALARI BULUNDU

İstanbul Valiliği, patlamayla ilgili şu açıklamaları yaptı:

– Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır.

– Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır.

– Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜGVA binasının yanında patlama Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:08:59