Samanyolu Haber /Gündem / Danimarka da ülkesindeki sığınmacıları Ruanda'ya göndermek istiyor /21 Nisan 2022 11:48

Danimarka da ülkesindeki sığınmacıları Ruanda'ya göndermek istiyor

Danimarka ülkesindeki sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için görüşmelere başladı

SHABER3.COM

İngiltere ile Ruanda arasında geçen hafta imzalanan göçmenlik anlaşmasının ardından Danimarka da sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için görüşmelere başladığını duyurdu.

Danimarka Göçmenlik Bakanı Mattias Tesfaye, Danimarka'nın göçmenlerin transferi konusunda Ruanda ile görüştüğünü açıkladı.

Tesfaye, Danimarka'daki sığınmacıları Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya transfer etmek için yeni bir mekanizma kurma konusunda temaslarda bulunduklarını belirtti.

Ruanda ile henüz bir anlaşma yapılmadığını söyleyen Tesfaye, parlamentodaki göçmenlik sözcüleriyle gelecek hafta bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Danimarka, geçen yıl topraklarına gelen sığınmacıları farklı bir ülkedeki sığınma merkezine taşınmasına izin veren bir yasa çıkarmıştı, Tunus ve Etiyopya gibi ülkelere potansiyel bir sığınma anlaşması için başvurularda bulunmuş ancak bir aşama kaydedilememişti.


İngiltere geçen hafta, Ruanda ile insan kaçakçılığı ağlarını kırmayı ve göçmen akışını durdurmayı amaçlayan yeni bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında İngiltere, ülkesine kaçak yollarla gelen binlerce sığınmacıyı Ruanda'ya yerleştirmeyi planladığını duyurmuştu.
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