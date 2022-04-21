Samanyolu Haber /Gündem / Kahve yararlı ama doğru tüketirseniz… /21 Nisan 2022 11:59

Kahve yararlı ama doğru tüketirseniz…

İnsan sağlığına pek çok yararı olduğu düşünülen kahve, yanlış tüketildiğinde zarar verebiliyor

SHABER3.COM

Kahve dünyanın en fazla tüketilen, en popüler içeceklerinden biri. İnsan sağlığına pek çok yararı olduğu düşünülen kahve, yanlış tüketildiğinde yarar vermek bir yana, olumsuz etkileriyle sağlığımıza ciddi zararlar verebilir. Bir kere unutulmamalı ki kahve, yediğimiz sebze ve meyvelerin tümünden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Bu değerli içecekten maksimum yarar sağlamak için doğru tüketmenin 8 yolu:

1. Saat 14’ten sonra kafein tüketmeyin

Kahve, beslenme düzenimizdeki en zengin doğal kafein kaynağıdır. Bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri kafeinin ciddi bir uyarıcı olmasıdır. Yorgunluk hissettiğinizde enerjik olmanızı sağlasa da günün geç saati tüketmeniz durumunda uykunuza etki edebilir. Sağlıksız bir uyku düzeni de birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Bu nedenle günün geç saatlerinde mutlaka kahve içmek istiyorsanız ya kafeinsiz kahve ya da içinde daha az miktarda kafein bulunan çayları tercih edin.

2. Kahvenizi şekerle doldurmayın

Her ne kadar kahve tek başına sağlıklı olsa da son derece kolay bir şekilde zararlı bir besin haline getirilebilir. Bunun en sık karşılaşılan şekli de içine bol miktarda şeker katmaktır. Modern beslenme düzenin en zararlı içeriklerinden biri olan şeker, özellikle yüksek fruktoz içeriğine bağlı olarak obezite ve diyabet gibi birçok ciddi hastalığı tetikler. Şekersiz kahve tüketemiyorsanız stevia gibi doğal tatlandırıcıları tercih edin.

3. Güvenilir bir marka ya da mümkünse organik ürün seçin

Kahvenin kalitesi, işlenme yöntemine ve kahve çekirdeklerin yetiştirilme şekline bağlıdır. Kahve çekirdeklerine genellikle insanlara zarar veren böcek ilaçları ve başka kimyasallar sıkılmaktadır. Her ne kadar bu kimyasallar ürünlerde çok düşük miktarda bulunduğunda ne denli zararlı olabilecekleri kesin olarak bilinmese de kahvenizde bulunması muhtemelen böcek ilacı kalıntılarından endişeleniyorsanız organik kahve çekirdeğini tercih edebilirsiniz.

4. Çok fazla kahve içmekten kaçının

Makul miktarda kahve tüketmek yararlı olsa da çok fazla tükettiğinizde genel faydalarını da yitirebilirsiniz. Genel olarak kişinin kilosu başına 2,5 mg kafeinden fazlasını tüketmemesi öneriliyor. ortalama bir fincan kahvede yaklaşık 95 mg kafein bulunduğuna göre bu da 80 kiloluk birinin günde yalnızca iki fincan kahve içebileceği anlamına geliyor. Kahve tüketiminde riskleri ve yararları dengelemek gerekir; vücudunuzu dinlemeniz ve rahatlıkla kaldırabileceğinizden fazlasını tüketmemeniz öneriliyor.

5. Kahvenize tarçın ekleyin

Araştırmalar tarçının şeker hastalarında kandaki glikoz, kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor. Kahvenize lezzet katmak istiyorsanız kahve aromasına da çok yakışan tarçını tercih edebilirsiniz. Fakat çok fazla tarçının da yan etkileri bulunabileceğinden tarçın miktarını abartmamanız öneriliyor.

6. Az yağlı ve yapay kremalardan uzak durun

Ticari olarak üretilen az yağlı ve yapay kremalar genellikle çok fazla işlemden geçirilmiş ve içeriği tam olarak bilinmeyen ürünler sınıfına giriyor. Bu nedenle doğal ürünleri tercih etmeniz öneriliyor. Örneğin süt ürünü içermeyen kremalar yerine mümkünse tam yağlı inek sütünü tercih edebilirsiniz. Araştırmalara göre bu sütler önemli birer kalsiyum kaynağı olmanın yanı sıra kemikler için önemli olan K vitaminini de içeriyor.

7. Kahvenize kakao katın

Antioksidan açısından zengin kakao, kalp hastalıkları riskini de azaltma gibi birçok faydası olan bir besindir. Kahvenizin aromasını artırmak için de içeceğinize az miktarda kakao tozu karıştırabilirsiniz.

8. Kahvenizi kağıt filtre kullanarak demleyin

Kahvede bulunan diğer bileşik diterpen alkoller olarak bilinen kafestol ve kahveoldür. Kahvedeki ana kolesterol arttırıcı faktörler olduğu düşünülen bu bileşiklerin, kaynatılarak elde edilen kahve türlerinde (Türk kahvesi veya İskandinav kahvesi gibi) sıcak su içerisine boşaltılan kahve türlerine göre daha yüksek miktarda olduğu gözleniyor. Fakat kağıt filtre kullanarak kafein ile faydalı antioksidan seviyelerinde hiçbir değişiklik olmadan kafestol seviyeleri düşürülebilir.
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