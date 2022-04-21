Samanyolu Haber /Gündem / 'Sepetteki ürün 41’den 23’e düştü' /21 Nisan 2022 12:10

'Sepetteki ürün 41’den 23’e düştü'

İYİ Parti dört aylık enflasyon farkını hesapladı: Sepetteki ürün 41’den 23’e düştü

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’ın hesabına göre enflasyon nedeniyle market alışverişinde doldurduğu sepette ürün sayısı dört ayda 41’den 28’e düştü.

TÜİK, tüketici fiyatlarının martta aylık yüzde 5,46, yıllık yüzde 61,14 arttığını açıklamıştı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Dikbayır’la eşi Nigar Dikbayır, her ay markete giderek temel ürünler için alışveriş yapıyor.

Buna göre bir asgari ücretli için ocakta kira ve sabit faturaların ödenmesinin ardından elde kalan parayla 41 kalem ürün alınabiliyordu. Ancak bu sayı nisanda 28’e geriledi.

Faturalar ve ulaşım giderleri ödendikten sonra asgari ücretle geçinen dört kişilik ailenin elinde 1096 kaldı. Ailenin bahsedilen 28 kalem ürünü marketten aldıktan sonra elinde ay sonuna kadar 306 lirası kaldı.

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