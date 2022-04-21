'Sepetteki ürün 41’den 23’e düştü'

TÜİK, tüketici fiyatlarının martta aylık yüzde 5,46, yıllık yüzde 61,14 arttığını açıklamıştı.





Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Dikbayır’la eşi Nigar Dikbayır, her ay markete giderek temel ürünler için alışveriş yapıyor.







Buna göre bir asgari ücretli için ocakta kira ve sabit faturaların ödenmesinin ardından elde kalan parayla 41 kalem ürün alınabiliyordu. Ancak bu sayı nisanda 28’e geriledi.





Faturalar ve ulaşım giderleri ödendikten sonra asgari ücretle geçinen dört kişilik ailenin elinde 1096 kaldı. Ailenin bahsedilen 28 kalem ürünü marketten aldıktan sonra elinde ay sonuna kadar 306 lirası kaldı.



