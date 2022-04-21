Polis katili iki Hizbullah tetikçisine 'seçim ayarlı' tahliye

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Emek Caddesi üzerinde 21 Ekim 2000 tarihinde Mehmet Kaya adında başka bir teröristle buluşmaya giderken kendisini takip ettiğini anlayarak üzerindeki Takarov silahla istihbaratçı polis Mehmet Zengin'i şehit eden Hizbullah tetikçisi Yunus Aysu ile 12 Ekim 2000’de saklandığı hücre evine yapılan operasyonda özel harekat polisi Adem Bayrakçı'yı şehit eden terörist Cuma Güzel yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak yeniden yargılanma talebinde bulundu.



SEÇİM ÖNCESİ TAHLİYE



İki teröristin de yargılamanın makul süre içinde sonuçlandırılmaması, uzun gözaltı süresi, adil yargılanma hakkının ihlali ve kötü muamele gördükleri, kapatılan DGM'lerde askeri yargıç bulundurulması nedeniyle doğal hakim ilkesine aykırı karar verildiği gerekçesiyle AİHM normlarını gerekçe gösterip yeniden yargılanma talebinde bulundukları öğrenildi. İki Hizbullahçının talepleri ayrı ayrı ele alındı ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerine iki gün kala 29 Mart'ta tahliye edildikleri ortaya çıktı.



9 cinayetten ceza alan Hizbullah tetikçisi Yunus Aysu, polis memuru Mehmet Zengin'i nasıl şehit ettiğini savcıya detaylarıyla anlatmıştı



9 KİŞİNİN KATİLİ



Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu olan iki isim, yargılama sonucu yerel mahkeme tarafından “Anayasal düzeni bozarak Şer'i esaslara dayalı İslam devleti kurmak ve bu amaçla kasten adam öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Yargıtay da yaptığı incelemede, sanık Yunus Aysu'nun camilerde küçük çocuklara din dersi adı altında Hizbullah terör örgütünün ideolojisini içeren eğitimler verdiğini, örgüte biat yemini edince de tebliğ kanadından askeri kanada tetikçi olarak alındığını belirtti.



Yargıtay, sanığın polis Mehmet Zengin ile Halil İbrahim Gülen, Necati Çiçek, Mehmet Taş, Mehmet Mürsel Polat, Yasin Özalp, Mehmet Nuri Sapmaz, Hasan Duran, Hasan Bayantemur'un öldürülmesinde bizzat tetikçilik yaptığının sabit olduğuna hükmetti.



Sanığın ayrıca fuhuş yaptıkları gerekçesiyle Piroz G. ile Özlem A. adlı iki kadın, bir cami imamı ile 6 lise öğrencisinin bıçaklandığı saldırıları gerçekleştirdiğini de kaydetti.



Sanığın deşifre olması üzerine bu kez sahte kimlikle iki köyde fahri imamlık yaptığı da yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıktı. Yargıtay sanığın mahkumiyetinde bir isabetsizlik görülmediğinden oy birliğiyle onanmasına karar vermişti.





Hücre evi baskınında şehit olan Adem Bayrakçı’nın cenaze töreni



POLİSİ ŞEHİT ETTİĞİ BASKINDA SAĞ YAKALANMIŞTI



Bağlar'da saklandığı hücre evine düzenlenen baskında özel harekat polisi Adem Bayrakçı'yı şehit ettiği için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve bu cezası Yargıtay'da onanıp kesinleşen tetikçi Cuma Güzel'in de yeniden yargılama adı altında serbest bırakıldığı öğrenildi. Terörist Güzel'in çatışmada yakalandığı evde iki kalaşnikof tüfek ve bol miktarda örgütsel doküman ele geçirilmişti.



