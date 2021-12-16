Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA sızıntılarında Berat Albayrak iddiası /16 Aralık 2021 08:49

TÜGVA sızıntılarında Berat Albayrak iddiası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında Ekim ayında TÜGVA'dan yapılan belge sızıntılarıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz Ekim ayında TÜGVA'dan yapılan ve 2016 öncesine ait olan belge sızıntıları, kamuoyunda oldukça geniş bir yer buldu. Sızıntıları yaptığı iddia edilen TÜGVA eski yöneticisi Ramazan Aydoğdu tutuklandı.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, ortaya çıkan belgelerin “daha sonra tahliye edilen bir F*** tutuklusu” tarafından sızdırıldığını söyledi. Eminoğlu, belgeleri sızdıran isimle ilgili “F***’den tutuklandı, bunun bilgisi, belgesi Emniyet’te de var” açıklamasını yaptı.

SIR BERAT ALBAYRAK'TA

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "TÜGVA belgelerini sızdırmaktan tutuklanan Ramazan Aydoğdu, TÜGVA Başkanı’nın tarif ettiği kişi miydi? Hayır." ifadelerini kullandı. Yani, “Belgesi Emniyet’te de var” denilerek işaret edilen şüpheliyle tutuklanan kişi farklı.

Pehlivan, "İddia o ki sır Berat Albayrak'ta" diyerek iddiaları köşesine taşıdı. Ramazan Aydoğdu'nun eski bir TÜGVA yöneticisi olması, TÜGVA yönetimi ile kavga halinde olması ve intikam almak istemesi, Pehlivan'a göre onu kurban haline getirdi.

PERDE ARKASINDA KONUŞULANLAR

Pehlivan'ın aktardığına göre; TÜGVA sızıntılarıyla ilgili perde arkasında konuşulanlar şunlar; "TÜGVA, asıl sızıntıları yapan kişinin F***’den cezalandırılan eski yöneticilerinden E.E. olduğunu düşünüyordu. Ancak o kişinin ifşa edilmesi, tüm gözlerin eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet’in dönemine çevrilmesine yol açacaktı. Emanet demek de kuzeni olduğu belirtilen Berat Albayrak demekti."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜGVA sızıntılarında Berat Albayrak iddiası Sonraki Haber >>

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’

Antalya açıklarında dev hortum!

Antalya açıklarında dev hortum!

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

'Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar'

'Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar'

Yarışta korkunç kaza

Yarışta korkunç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:12:47