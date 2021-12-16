TÜGVA sızıntılarında Berat Albayrak iddiası

SIR BERAT ALBAYRAK'TA





PERDE ARKASINDA KONUŞULANLAR





Geçtiğimiz Ekim ayında TÜGVA'dan yapılan ve 2016 öncesine ait olan belge sızıntıları, kamuoyunda oldukça geniş bir yer buldu. Sızıntıları yaptığı iddia edilen TÜGVA eski yöneticisi Ramazan Aydoğdu tutuklandı.TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, ortaya çıkan belgelerin “daha sonra tahliye edilen bir F*** tutuklusu” tarafından sızdırıldığını söyledi. Eminoğlu, belgeleri sızdıran isimle ilgili “F***’den tutuklandı, bunun bilgisi, belgesi Emniyet’te de var” açıklamasını yaptı.Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "TÜGVA belgelerini sızdırmaktan tutuklanan Ramazan Aydoğdu, TÜGVA Başkanı’nın tarif ettiği kişi miydi? Hayır." ifadelerini kullandı. Yani, “Belgesi Emniyet’te de var” denilerek işaret edilen şüpheliyle tutuklanan kişi farklı.Pehlivan, "İddia o ki sır Berat Albayrak'ta" diyerek iddiaları köşesine taşıdı. Ramazan Aydoğdu'nun eski bir TÜGVA yöneticisi olması, TÜGVA yönetimi ile kavga halinde olması ve intikam almak istemesi, Pehlivan'a göre onu kurban haline getirdi.Pehlivan'ın aktardığına göre; TÜGVA sızıntılarıyla ilgili perde arkasında konuşulanlar şunlar; "TÜGVA, asıl sızıntıları yapan kişinin F***’den cezalandırılan eski yöneticilerinden E.E. olduğunu düşünüyordu. Ancak o kişinin ifşa edilmesi, tüm gözlerin eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet’in dönemine çevrilmesine yol açacaktı. Emanet demek de kuzeni olduğu belirtilen Berat Albayrak demekti."