Samanyolu Haber /Ekonomi / Eski bakanın akıl dışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı /16 Aralık 2021 08:30

Eski bakanın akıl dışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Geçmişte turizm ve sağlık bakanlığı yapan Bülent Akarcalı, son dönemlerdeki doların artışıyla ilgili tartışma yaratacak bir öneride bulundu. Bülent Akarcalı'nın teklifi, Napolyon Bonapart'ın '"Aptallık, politikacı olmak için bir engel değildir." sözünü hatırlattı.

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

TV 100 ekranlarında yayınlanan Çözüm programında Dr. Erol Mütercimler ve Bülent Akarcalı, son dönemde yaşanan döviz hareketliliğini masaya yatırdı. Geçmişte turizm ve sağlık bakanlığı yapan Bülent Akarcalı'nın önerisi sosyal medyada tartışmalara konu oldu.

 "TÜRK DOLARI BASALIM, ABD DOLARINA EŞİT OLSUN"

"Millet madem dolar almak istiyor, o zaman bir Türk doları basalım" diyen Akarcalı, sözlerinin devamında "Gerekli kanunlar çıkarılsın, her türlü koruyucu bir şekilde. Densin ki 'Bu Türk Doları birebir ABD Doları'na eşittir, istediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk Lirası'na çevirebilirsiniz ya da ABD doları kullanacaksanız aynı şekilde sorgusuz sualsiz komisyonsuz ABD doları ile değiştirirsiniz'" dedi.

 "VATANDAŞ ABD'Yİ FİNANSE ETMESİN"

Akarcalı, önerisinin gerekçesini ise "Sonuçta ne olacak? Vatandaş kendi parası ile ABD'yi finanse etmiş olmayacak. Şu anda satın aldığımız her dolarla ABD'yi finanse ediyoruz. ABD'ye 100 doların maliyeti 25 cent. 25 cent'e bugün 1300 liramızı alıyor. Bu unutuluyor, düşünülmüyor fazla" ifadeleriyle açıkladı.

NAPOLYON'UN KULAKLARI BİR KEZ DAHA ÇINLADI

Bülent Akarcalı'nın teklifi, Napolyon Bonapart'ın, "Politikada aptallık bir handikap değildir." sözünü hatırlattı. Yani tam Türkçe meali ile 'Aptallık, politikacı olmak için bir engel değildir."

SOSYAL MEDYA TEPKİSİNİ RENKLİ MESAJLARLA VERDİ

Sosyal Medya Bülent Akarcalı'nın bu akıl dışı önerisine 'İzahı olmayanın mizahı olur' diyerek gayet renkli tonlarda tepkisini gösterdi. İşte onlardan bir kaçı:







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