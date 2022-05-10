Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK bile gerçeği saklayamıyor! İşsizlik oranı açıklandı... /10 Mayıs 2022 10:49

TÜİK bile gerçeği saklayamıyor! İşsizlik oranı açıklandı...

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK) göre mart ayında işsizlik arttı. Resmi işsizlik oranı yüzde 11.5 olarak belirlendi.

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TÜİK bir önceki dönemde yüzde 10,7 olan İşsizlik oranının mart ayında yüzde 11,5 olarak gerçeklediğini açıkladı.

AKP hükümetinin direktifleri doğrultusunda Türkiye'de işsizlik rakamlarını düşük göstermek için her trülü çabayı gösteren TÜİK verilerine göre bile işsiz sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,1, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak tahmin edildi.
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